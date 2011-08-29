TSK: 58 PKK hedefi karadan ve havadan vuruldu!

T24

TSK'nın sitesinde yer alan açıklama şöyle:



TSK yaptığı açıklamda ayrıca, ''17-22 Ağustos 2011 tarihlerindeki harekâtta 90-100 olarak bildirilen ve etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 145-160 olduğu, yaralı terörist sayısının ise 100’den fazla olduğu öğrenilmiştir'' dedi..Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 17-22 Ağustos 2001 tarihleri arasında Irak’ın Kuzeyi ve Kandil Dağı bölgesine icra edilen hava harekatının ve ateşle taarruzların sonuçları kamuoyu ile paylaşılmıştır..23-24 Ağustos 2011 tarihlerinde yapılan keşif ve hedef analizi sonuçlarına istinaden, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından, 25-28 Ağustos 2011 tarihlerinde Zap ve Gara bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefler 21 sorti ile etkili olarak vurulmuştur..25-28 Ağustos 2011 tarihleri arasında icra edilen hava harekâtı ile koordineli olarak ateş üslerinde konuşlu topçu birliklerince 38 hedef yoğun olarak ateş altına alınmıştır.Hava harekâtı ve topçu atışlarında, bölücü terör örgütüne ait olduğu kesin olarak teyit edilen hedefler seçilmiştir. Genelkurmay Başkanlığınca daha önce de açıklandığı gibi, bölgedeki sivil halkın olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir.Devam eden hasar ve zayiat tespiti kapsamında, çeşitli kaynaklardan elde edilen ilave bilgilerden, 17-22 Ağustos 2011 tarihlerindeki harekâtta 90-100 olarak bildirilen etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 145-160 olduğu, yaralı terörist sayısının ise 100’den fazla olduğu öğrenilmiştir..Ayrıca bu süreçte yurt içindeki terörist yuvaları da havadan ve karadan ateş altına alınmıştır.Harekâtın sonuçlarına ait kesin değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. Bu bakımdan bilgi ve belgelere dayanmayan, ayrıca Genelkurmay Başkanlığınca teyit edilmeyen haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.Bölücü terör örgütünün faaliyetleri Irak’ın kuzeyi ve yurt içinde yakından izlenecek, hava ve kara operasyonlarına kararlılıkla devam edilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.