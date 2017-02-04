T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

TSK: 51 DEAŞ mensubu öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 165. gününde Türkiye, Rusya ve ABD liderliğindeki koalisyonun Suriye'nin kuzeyinde hava saldırıları gerçekleştirdiğini, operasyonlarda 51 IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı.

04 Şubat 2017 15:23

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 165. gününde 51 IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Türkiye, Rusya ve ABD liderliğindeki koalisyon tarafından Suriye'nin kuzeyindeki El Bab kenti ve çevresinde gerçekleştirilen hava saldırılarında 69 hedefin bombalandığını açıklayan TSK, 200 hedefin de karadan bombalandığını duyurdu.

Açıklamaya göre saldırılarda öldürülen 51 IŞİD militanının 4'ü örgütün "emirleri" arasında yer alıyor.

TSK saldırılarda IŞİD üyelerinin barındığı 56 bina ve 3 karargahın yanı sıra 2 savunma mevzii ve 2 silahlı aracın da imha edildiğini açıkladı.

Yazılı açıklamada, "DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 24 el yapımı patlayıcı imha edildi" ifadeleri yer aldı.

TSK ayrıca Suriye sınırında 705, Irak sınırında ise 61 kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı HarekatıTürkiye RusyaABDSuriyeIŞİDSilahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı HarekatıRusyaEl BabTSKIrakTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24