TSK: 51 DEAŞ mensubu öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 165. gününde 51 IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Türkiye, Rusya ve ABD liderliğindeki koalisyon tarafından Suriye'nin kuzeyindeki El Bab kenti ve çevresinde gerçekleştirilen hava saldırılarında 69 hedefin bombalandığını açıklayan TSK, 200 hedefin de karadan bombalandığını duyurdu.

Açıklamaya göre saldırılarda öldürülen 51 IŞİD militanının 4'ü örgütün "emirleri" arasında yer alıyor.

TSK saldırılarda IŞİD üyelerinin barındığı 56 bina ve 3 karargahın yanı sıra 2 savunma mevzii ve 2 silahlı aracın da imha edildiğini açıkladı.

Yazılı açıklamada, "DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 24 el yapımı patlayıcı imha edildi" ifadeleri yer aldı.

TSK ayrıca Suriye sınırında 705, Irak sınırında ise 61 kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.