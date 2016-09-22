TSK: 41 adet antipersonel mayın ele geçirildi

TSK'nın 'Önemli Yurtiçi Haberler' bölümünde yapılan açıklamada "Hakkari / Şemdinli’de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi araması esnasında tespit edilen bir sığınakta 41 adet anti personel mayını bulunarak imha edilmiştir" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mardin / Nusaybin kırsalında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak ve barınaklar ile dinamik olarak takip edilen ve bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen bomba yüklü bir araç, düzenlenen hava harekatı ile imha edilmiştir.

Hakkari / Şemdinli’de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi araması esnasında tespit edilen bir sığınakta 41 adet anti personel mayını bulunarak imha edilmiştir"

Hakkari / Çukurca’da devam eden operasyonda;

- 22 adet roketatar mühimmatı, 40 adet el bombası, 180 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve dört ton muhtelif gıda malzemesi ele geçirilmiş,

- iki el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.

Şırnak / Beytüşşebap’ta devam eden operasyonda;

bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 295 adet fişeği, iki Kalaşnikof piyade tüfeği, 397 adet fişeği, 297 adet Biksi makineli tüfek fişeği ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Hakkari / Yüksekova’da, keşif ve gözetleme unsurları tarafından tespit edilen Bölücü Terör Örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde güvenlik güçlerince icra edilen yol araması esnasında tespit edilen bir el yapımı patlayıcı (100 kg amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış) imha edilmiştir.

Hakkari / Yüksekova’da üç, Diyarbakır /Lice’de bir el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince icra edilen arazi araması esnasında tespit edilerek imha edilmiştir.