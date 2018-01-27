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TSK: 394 terörist etkisiz hâle getirildi

TSK'dan Zeytin Dalı Harekâtı açıklaması

27 Ocak 2018 13:01

Zeytin Dalı Harekâtı hakkında açıklama yapan TSK, 394 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 3 askerin şehit olduğu 30 askerin de yaralandığı bildirildi. 

Bugün açıklama yayımlayan Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şimdiye kadar 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve İŞİD terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) açıklamasında, terör örgütlerine ait 340 hedefin imha edildiği de açıklandı.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri, 3 askerin şehit olduğunu, 30 askerin yaralandığını kaydetti. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığını belirtildi. TSK'nın açıklamsınında şu iafeler yer aldı: 

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, 24 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."

Diğer yandan TSK ve Özgür Suriye Ordusu bugün Ali Biski köyünü ele geçirdi. Operasyonu yakından takip eden sosyal medya hesaplarında çok sayıda PKK'lı teröristin bölgede öldürüldüğü belirtiliyor.

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