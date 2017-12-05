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TSK: 36 hedef başarıyla tahrip edilmiştir

ANKARA,(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyi Asos bölgesinde PKK'ya ait 36 hedefin tahrip edildiğini duyurdu

05 Aralık 2017 02:09

ANKARA,(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak\'ın kuzeyi Asos bölgesinde PKK\'ya ait 36 hedefin tahrip edildiğini duyurdu. 

TSK tarafından yapılan açıklamada, Irak\'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatı sonucu toplam  36 hedefin tahrip edildiği bildirildi. Açıklama şöyle:\" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak\'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak\'ın Kuzeyi Asos bölgesinde, bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen silah deposu, sığınak, barınak ve benzeri toplam 36 hedef icra edilen hava harekâtı neticesinde başarıyla tahrip edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.\"

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