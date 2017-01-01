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TSK: 34 DAEŞ'li terörist öldürüldü

"Silah mevzisi olarak kullanılan toplam 17 bina imha edildi"

01 Ocak 2017 13:35

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında IŞİD'e ait 17 binanın imha edildiğini, 34 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Shamaviyah’da bulunan ve DAEŞ terör örgütünce barınma, savunma ve silah mevzisi olarak kullanılan toplam 17 bina imha edildi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 3 muhalif yaralanırken 34 DAEŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

 

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