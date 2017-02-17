TSK 3 şehit 'kazası'nın ses kaydını verdi; uyarı Moskova'ya iletilmiş!

Rus savaş uçağının El Bab’da 3 askeri şehit ettiği bombardımanla ilgili TSK 8 Şubat’a dikkat çekiyor. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre TSK, bombardımandan bir gün önce Rusya’nın kontrolündeki Hmeymim’den roket atılınca aynı gün koordinatları bir kez daha iletmiş ve uyarıda bulunmuş. Kayıt altına alınan bu uyarı, Moskova’ya iletildi.

Genelkurmay Başkanlığı, 9 Şubat sabahı meydan gelen olaydan sonra aynı günün akşamı yaptığı açıklamada, bombalamanın ‘kazaen’ olduğunu ve 3 askerin şehit düştüğünü duyurmuştu. Ancak Kremlin Sözcücüsü Dmitriy Peskov, “Koordinatları Türk tarafı verdi. Bize iletilen verilere göre harekât düzenlendiği esnada orada Türk askerinin bulunmaması gerekiyordu” açıklaması yapınca, Genelkurmay 10 Şubat akşamı önemli bir ayrıntıyı da içeren açıklama yapma ihtiyacı duymuştu.

"Roketi atan Suriye rehimi"

Türk askerinin yaklaşık 10 günden beri aynı bölgede bulunduğu ve bunun Rusya ile paylaşıldığının vurgulandığı açıklamadaki önemli ayrıntı ise, “9 Şubat’taki bombalamadan bir gün öce, 8 Şubat’ta Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, ‘dost unsurların’ bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, Türk askerinin bulunduğu yer koordinatlarının bir kez daha aynı günün gecesi saat 23.11’de Hmeymim’deki Harekât Merkezi’nde sorumlu personele tekrar iletildiğinin” belirtilmesiydi. Türk tarafının yaptığı incelemeler sonucu 8 Şubat’ta atılan roketin Suriye rejim güçlerine ait olduğu anlaşıldı.8 Şubat’taki olaydan sonra Hmeymim ile irtibatı Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı kurdu. Rusya’ya, daha önce verilmiş dost koordinatlara ait bölgeye roket atıldığı, Suriye’nin bu konuda uyarılması ve dost koordinatların bir kez daha Rusya tarafından bilinmesi gerektiğine dair yapılan uyarı kayıt altına da alındı. Bu ses kaydı da 9 Şubat’taki bombalamadan sonra Moskova’ya iletildi.

9 Şubat’la ilgili bilinmeyen bir diğer gerçek de, bombalamanın ardından benzer bir olay yaşanmaması için Türk savaş uçaklarının Suriye üzerinde Rusya savaş uçaklarına kimi zaman keskin manevralar da yaparak paralel şekilde kısa sayılmayacak bir süre uçmaları oldu. Türk uçaklarının sınır hattı ile El Bab arasındaki amansız takibi sonucu, Rus uçakları bir süre sonra Hmeymim’deki üslerine geri döndüler. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların bir haftadan beri 7/24 esasına göre Suriye sınır hattından El Bab’a kadar olan bölgede uçuş yaptığı öğrenildi.

"Rejim yanıltmış olabilir"

Ankara, 9 Şubat’taki olayın “Rusya Genelkurmay Başkanlığı’nın talimatıyla Türkiye’yi test etmek amacıyla bilinçli olarak gerçekleştirildiğine” hiçbir zaman ihtimal vermedi. Bu değerlendirme Rusya’ya da iletildi. Ancak Ankara, Hmeymim Üssü’ndeki harekât merkezinde bulunan hedefçilerin, rejim güçlerince yanıltılmış olabileceği ve Türk tankçıların bulunduğu yerin terör örgütü DEAŞ tarafından ele geçirildiği, bu nedenle bombalamanın doğru olacağı yönünde ısrarla yanıltıcı bilgiler verilmiş olması ihtimalini gözardı etmiyor.