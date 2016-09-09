TSK: 3 bölgede 4 IŞİD hedefi hava harekâtı ile vuruldu

TSK'dan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı harekatı kapsamında 3 bölgede 4 IŞİD hedefinin hava harekatı ile vurulduğu bildirildi.

TSK'dan Fırat Kalkanı harekatına ilişkin yapılan açıklamada "09 Eylül 2016 tarihinde 09.34 - 09.44 saatleri arasında Tel Ali, Tel El Hava ve Vukuf bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen dört adet sabit hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava taarruzunu icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.