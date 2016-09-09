T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK: 3 bölgede 4 IŞİD hedefi hava harekâtı ile vuruldu

Operasyon, bugün 09.34 - 09.44 saatleri arasında düzenlendi

09 Eylül 2016 15:49

TSK'dan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı harekatı kapsamında 3 bölgede 4 IŞİD hedefinin hava harekatı ile vurulduğu bildirildi.

TSK'dan Fırat Kalkanı harekatına ilişkin yapılan açıklamada "09 Eylül 2016 tarihinde 09.34 - 09.44 saatleri arasında Tel Ali, Tel El Hava ve Vukuf bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen dört adet sabit hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava taarruzunu icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

ETİKETLER

Fırat Kalkanı OperasyonuTSKSuriyeCerablusIŞİD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24