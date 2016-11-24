TSK: 3 askerin hayatını kaybettiği hava saldırısını Suriye ordusu düzenledi

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde bulunan Türk birliklerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında üç asker öldü, 10 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada saldırının Suriye rejimine bağlı hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği açıklandı.

TSK tarafından yapılan açıklama:

"Fırat Kalkanı Harekâtında yürütülen operasyonlar kapsamında, 24 Kasım 2016 saat 03.30 sularında, Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personel tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle bölgeden tahliye edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Durumu ağır olan bir askerin tedavi için Gaziantep'e sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye'nin, Suriye sınırından IŞİD'in temizlenmesi ve bu yerlere PYD'nin gelmesini engellemek için başlattığı Fırat Kalkanı operasyonu Ağustos sonundan bu yana devam ediyor.

24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı harekatı kapsamında şu ana kadar 16 asker hayatını kaybetti.