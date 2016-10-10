TSK: 29 Ağustos'tan bu yana 537 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 29 Ağystos'tan bu yana Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde süren operasyonlarla ilgili olarak "Operasyonlar sonucunda 417’si ölü, 61’i yaralı, 41’i teslim olarak, 18’i yakalanarak toplam 537 terörist ele geçirilmiştir. Bu amaçla teröristler tarafından bırakılan havan, roket, Doçka ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ele geçirilmiştir" açıklamasını yaptı.

"Bölücü terör örgütünün eylem gerçekleştirme imkânı sınırlanmış ve kış hazırlıkları büyük ölçüde engellenmiştir" ifadesinin yer aldığı açıklamada "Bu durum karşısında; bölücü terör örgütü, el yapımı patlayıcılar ve intihar türü saldırılara başvurarak sivil vatandaşlarımızı da hedef alan eylemlerle varlığını ispat etme gayreti içerisine girmiştir" dendi.

TSK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"TSK ve güvenlik kuvvetlerimizin tüm unsurları tarafından, bölücü terör örgütüne karşı ülkemiz çapında son yılların en etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekâtı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir.

Bu kapsamda 29 Ağustos 2016’dan bugüne kadar tüm yurtta icra edilen operasyonlar sonucunda 417’si ölü, 61’i yaralı, 41’i teslim olarak, 18’i yakalanarak toplam 537 terörist ele geçirilmiştir. Bu amaçla teröristler tarafından bırakılan havan, roket, Doçka ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ele geçirilmiştir.

Aynı dönemde icra edilen operasyonlarda 88 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 152 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği için anayasa ve yasalar çerçevesinde kendisine verilen görevler doğrultusunda yurt içinde ve sınır ötesinde teröristle mücadele eden TSK tarafından; gece gündüz demeden, hiç bir zorluğa aldırmadan, her türlü fedakârlık ve kahramanlığı gösterilerek, Jandarma, polis ve korucularımızla omuz omuza sürdürülen operasyonlar sonucunda; kırsalda kontrol sağlanmaktadır. Böylece bölücü terör örgütünün eylem gerçekleştirme imkânı sınırlanmış ve kış hazırlıkları büyük ölçüde engellenmiştir.

Bu durum karşısında; bölücü terör örgütü, el yapımı patlayıcılar ve intihar türü saldırılara başvurarak sivil vatandaşlarımızı da hedef alan eylemlerle varlığını ispat etme gayreti içerisine girmiştir. Buna karşın TSK güvenlik güçleri mensupları masum halkımıza en ufak bir zarar dahi vermemek için her türlü tedbiri almaktadır. Operasyonlar bu anlayışla planlanmakta ve icra edilmektedir.

Operasyonlar, bundan sonra da en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir.

09 Ekim 2016 tarihinde saat 09.45 sularında, Şemdinli/Tekeli Durak Hd. Bl. K.lığı sorumluluk sahasında bulunan Jandarma Yol Kontrol Noktasına bölücü terör örgütü mensuplarınca patlayıcı madde yüklü araç ile yapılan saldırı sonucunda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza ve sivil vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz"