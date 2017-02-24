TSK: 24 Şubat itibarıyla El Bab kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtı'na ilişkin olarak, 24 Şubat 2017 tarihi itibariyle El Bab bölgesinin kontrol altına alındığını duyurdu.

Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada "Harekatta planlanan hedeflere ulaşıldı. Yerel halkın eve dönüşü için destek verilecek" ifadelerini kullandı.

TSK'den yapılan açıklama şöyle:

BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinden kaynaklanan Meşru Müdafaa Hakkımız gereği, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, 24 Ağustos 2016 tarihinde Koalisyon Güçleri ile koordineli olarak başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtı”nda, 24 Şubat 2017 tarihi itibariyle Bab bölgesi kontrol altına alınmıştır.

Fırat Kalkanı Harekâtı; uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde planlanmış, başta siviller olmak üzere kutsal ve tarihî mekânlar, kamu bina ve tesisleri ile temel ihtiyaçlara yönelik kaynaklara zarar verilmemesi esas alınmış, harekâtın uzaması pahasına büyük bir titizlik içerisinde hareket edilerek icra edilmiştir.

TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca gerçekleştirilen harekât kapsamında;

- 25 Ağustos 2016’da Cerablus DEAŞ terör örgütü işgalinden kurtarılmış, harekâta güney istikametinde devam edilerek, 29 Ağustos 2016 itibarıyla Sacur Çayı’na kadar olan bölge PYD/PKK terör örgütü unsurlarından temizlenmiş,

- 02 Eylül 2016 tarihinde Rai bölgesinden ilerleme sağlanarak, 04 Eylül 2016’da harekât icra edilen bölgedeki hudut hattımız DEAŞ terör örgütünden tamamen arındırılmış,

- 16 Ekim 2016 tarihinde Dabık ve Suran bölgelerinin kontrol altına alınmasıyla birlikte DEAŞ terör örgütü mensubu teröristlerin topraklarımıza yönelik Katyuşa ve uzun menzilli top atışları tehdidi ortadan kaldırılmış,

- Fırat doğusunda bulunan DEAŞ terör örgütünün ağırlık merkezini oluşturan Bab meskun mahallinin kontrol altına alınması kapsamında;

08 Aralık 2016 tarihinden itibaren Bab çevresindeki arazi kesimleri ve meskûn mahallerinde bulunan DEAŞ unsurları etkisiz hâle getirilerek, Bab’ın; kuzey-doğu ve batıdan kuşatılması ve tecridi,

08 Şubat 2017 tarihinde, Bab şehir merkezinin ele geçirilmesine yönelik harekât başlatılarak şehre hâkim konumda bulunan Akil Tepesi’nin kontrolü,

24 Şubat 2017 itibarıyla, Bab’ın tüm mahallelerinde kontrol sağlanmıştır. Halen, kontrol altına alınan bölgelerde bulunan engel, mayın/EYP’lerin temizlenmesi faaliyetleri devam etmektedir.

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında; toplam 230 meskûn mahal ve 1925 km2 alanda kontrol sağlanmıştır. (Azaz bölgesi ile birlikte şu anda 2225 km2 alan ÖSO kontrolündedir.)

Harekâtın hedeflerine ulaşmasında ve böyle başarılı bir sonucun elde edilmesinde, hiç kuşkusuz en büyük pay başta hayatlarını bu uğurda hiç çekinmeden feda eden aziz şehitlerimize, operasyonlarda yaralanan ve harekât boyunca kahramanca mücadele eden silah arkadaşlarımıza aittir. Harekâtta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

Ayrıca; vatanlarının kurtarılmasında DEAŞ TÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan ÖSO mensuplarına da Allah’tan rahmet ve yaralananlarına acil şifalar diliyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri; her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, sabır, kahramanlık ve fedakârlıkla tehdidin kaynağı neresi olursa olsun, bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Bab operasyonu ve Rakka operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ben inanıyorum ki El Bab temizlendikten sonra birçok kişi geri dönecek ve kendi evine, lşehirne dönüp hayatını sürdürecek. Bugüne kadar 50 bine yakın Suriyeli, Fırat Kalkanı başladığı günden bu yana Türkiye'den bu bölgeye dönmüştür. SAyın cumhurbaşkanımızın vurguladığı başta ABD'lilere ve Avrupalılara anlatmaya çalıştığı şey budur. Terörden arındırılmış bölge oluşturulunca Suriyelilere yardım etmiş oluruz. Bu işin insani boyutunu ihmal etmememiz lazım"

"Münbiç'in YPG'lilerden temizlenmesi gerekiyor. ABD ile ortak heyet gönderdik. Heyetin ziyaretinde bizim kendi heyetin içindeki arkadaşlarımızın tespiti var. Oradaki halkın hepsi aynı şeyi söylüyor. Münbiçli olmayanlar terk etsin. Buradaki mesaj YPG'ye. Oradaki insanları göçe zorluyor. Kendi kantonunu oluşturmaya çalışıyorlar. Sürekli ABD'li dostlara verdiğiniz sözü tutun, YPG'liler Fırat'ın doğusuna çekilecek sözü verdiniz. Bir önceki yönetim sözünde duramadı. Yeni yönetimden beklentimiz YPG'lilerden temizlenmesi"

"Rakka operasyonunun planlamasını yapıyoruz. Kimler olmalı, kimler olmamalı. General Dunford Ankara'ya geldi. Her düzeyde Rakka'nın nasıl yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Diğer ülkelerle de değerlendirme fırsatımız oldu. Doğru gruplarla kolay bir şekilde DEAŞ'ı temizleyebiliriz. Rakkalı insanlara güvenli şekilde teslim edebiliriz. Detaylı şekilde planlıyoruz görüşüyoruz"

"ABD'nin Türk halkının güvenini kazanması lazım. Yoksa sağlıklı ilerlemez. Kazanmak için de önceki hataları düzeltmek lazım. Yeni yönetimin bugüne kadar ki yaklaşımından memnunuz. Bizim de arzumuz bu. Müttefiğimizle neden durduk yere kötü olalım. Ama bu noktaya nasıl geldiğiniz siz de biliyorsunuz. Yeni sayfa açmalıyız ama bunun içini doldurmak gerekiyor. Geçmiş yönetimin hatalarını kabul eden bir yönetim var. Bizim arzumuz ilişkilerin eski haline hatta daha ileriye dönmesidir"



