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TSK: 23 hedef vuruldu, 20 DEAŞ'lı militan etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 159 gün geride kaldı

30 Ocak 2017 11:38

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 160. gününde, 23 IŞİD terör örgütü hedefinin havadan vurulduğu ve 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 160. gününde terör örgütü IŞİD'e ait 184 hedefe atış yapılarak terörist grupların faaliyetleri baskı altına alındı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla El Bab, Tadif ve Bzagah bölgelerinde terör örgütü IŞİD'e ait 23 hedefe düzenlenen harekatta barınma maksatlı kullanılan 20 bina, bir mühimmat deposu ve 2 savunma mevzisi imha edildi. 

Harekat kapsamında gün içinde 20 IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi.

Muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timleri, 76 el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Harekatın başından bugüne çoğu tuzaklanmış 3 bin 507 patlayıcı ve 55 mayın kontrollü etkisiz hale getirildi.

Koalisyon güçlerinin hava unsurları tarafından El-Bab ve Bzagah'da bulunan IŞİD hedeflerine yönelik 2 hava harekatında terör örgütü mensuplarınca kullanılan silah monteli bir araç imha edildi.

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TSKEl BabFırat Kalkanı HarekatıTürk Silahlı Kuvvetleri

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