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TSK: 203 hedef imha edildi, 21 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 168. gün

07 Şubat 2017 11:55

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 168'inci gününde, IŞİD'e ait 203 hedef ateş altına alındı. Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekâtın 168'nci gününde, terör örgütü IŞİD'e ait 138 hedefe ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak IŞİD militanlarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskı altına alındı. 

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 IŞİD terör örgütü hedefine yönelik hava harekâtı sonucunda barınma maksatlı kullanılan 64 bina, 1 silahlı araç imha edildi. 

Gün içinde gerçekleştirilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 21 IŞİD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatta bugüne kadar 3 bin 719 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

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