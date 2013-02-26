TSK: 54 asker PKK tarafından kaçırıldı

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Genelkurmay Başkanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur’a, Bilgi Edinme Kanunu’nun “Özel Hayatın Gizliliğini” düzenleyen maddesi uyarınca, “kimlik bilgilerine” ilişkin bilgi veremeyeceğini bildirdi.

Genelkurmay, kaç kişinin kayıp ya da kaçırıldığı sorusuna ilişkin yanıtında, “Söz konusu dönem içinde toplam 62 personelden 54’ünün bölücü terör örgütü tarafından kaçırıldığı, 8 personelin çatışma/ operasyon/ devriye görevi sırasında kaybolduğu, 54 personelden 27’sinin serbest kaldığı, 15 personelle ilgili gaiplik kararı bulunmakla birlikte ayrıca 15 personelin takibine devam edildiği” diye yanıt verdi.

Melda Onur: PKK’nin elinde 16 kişi var

Genelkurmay Başkanlığı’nın 2012 yılında verdiği yanıtlar ile kayıplarla ilgili çalışmasını T24’e değerlendiren CHP’li Onur, “Genelkurmay’ın kayıp sayısına ilişkin yanıtı bilmeceyi andırıyor” dedi. Onur’a göre, bu yanıttan bir rakam çıkarmak zor. Melda Onur, kayıpların aileleri ve yakınları ile sivil kuruluşlarla yaptığı çalışmasına göre, PKK’nin elinde 16 kişi var.

Akıbetleri belirsiz

CHP’li Melda Onur’un gurubu adına geçtiğimiz aylarda verdiği Meclis araştırmasına göre, son durum şöyle:

-Güneydoğu’da 1992 yılında ve takip eden yıllarda çeşitli karakol baskınlarında PKK tarafından kaçırılan askerlerin akıbetleri belirsizliğini koruyor.

2000'li yıllara kadar ‘hayatta’ bilgileri geldi

1990’lı yıllarda ailelerine çeşitli yollarla mektup ve mesaj gönderen, bir televizyon haber programı için Haftanin’e giren muhabir ve kameramanın görüntülediği bu askerlerin 2000’li yılların başlarına kadar halen esir bulunduklarına dair ailelerine çeşitli duyumlar gelmiştir.

Aileler kendi imkânlarıyla aradı

- Bu askerlerin en az 8 kişi olduğu bilinmekle birlikte İmralı’daki mahkemede 10-15 civarında Türk askerinin esir olduğu ifadesi kullanılmıştır. 24 Ocak 2002 tarihinde AİHM’e yapılan başvuru ise gündeme alınmamıştır. Bu askerler kamuoyunun gündeminden düşse de ailelerin umutlu bekleyişi sürmektedir.

Devlet tarafından ailelere bilgi verilmedi

-Müşterek yürütüldüğü iddia edilen çalışmalara rağmen, 1992 yılından beri kayıp olan askerler ve kamu görevlileri hakkında herhangi bir rapora ya da döküme ulaşılamamaktadır. Kayıp aileleri ancak kendi imkânlarıyla yakınlarını ve evlatlarını aramaktadır. Ailelere devlet tarafından bir bilgi verilmemesine karşın, bazı yayın organlarında ya da çeşitli söylentilerle kayıp askerlerin yaşadığına dair haberler ulaşmaktadır.

-Bunun yanı sıra, 10 yılı aşkın süreden beri kendilerinden haber alınamayan askerler hakkında gaiplik kararı verilmesi söz konusudur. Kanunlar nezdinde şehit olmayan, akıbeti meçhul olduğu için gaiplik kararı alınan asker yakınları devletten bir yanıt beklemektedir.

Öğretmen, asker ve kaymakam da var

-Öte yandan son yıllarda kaçırılan askerler ve kamu görevlileri hakkında çoğu kez soru önergeleri verilmiş ancak tatmin edici bir cevap alınamamıştır. İçişleri Bakanlığı’ndan 25 Nisan 2012’de yapılan açıklamaya göre; “Haziran 2011 tarihinden bu güne kadar kaçırılan vatandaşlarımızdan 7’si halen alıkonulmaktadır. Kaçırma olaylarına ilişkin soruşturmalar ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülmekte olup yerlerinin tespitine yönelik ilgili güvenlik birimleri nezdinde yürütülen müşterek çalışmalar devam etmektedir.” Bakanlık tarafından Haziran 2011 tarihinden bugüne kadar kayıp sayısı 7 olarak belirtilmiştir. Bu vatandaşlarımız arasında askerler, öğretmenler ve bir kaymakam adayı da bulunmaktadır.