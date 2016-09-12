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TSK: 20 günde 845 kilometrelik alan kontrol altına alındı

"Fırat Kalkanı harekâtında DEAŞ'ın mühimmat deposu imha edildi"

12 Eylül 2016 22:12

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin "20 günde 845 kilometrelik alan kontrol altına alındı" denildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle denildi:

"Suriye sınır hattında, gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Cerablus ve Rai bölgesinde halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti ve ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir. Şu ana kadar kontrol altına alınan alan 845 kilometrekaredir. Ateş Destek Vasıtaları tarafından atış yapılmamıştır. (Toplam:516 hedefe 2.223 atım). Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından hava harekâtı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirilmiştir. Koalisyon Güçleri tarafından, Baragitah (Zeytinlik) bölgesinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik 2 hava harekâtı icra edilerek, 1 havan mevzii ve 1 mühimmat deposu imha edilmiştir. Suriye sınır hattında bir adet Bayraktar İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" 

Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, "Bugün 12.31-12.56 saatleri arasında Hakkâri/Yüksekova, Dağlıca İkiyaka kırsalında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen 1 adet sabit 3 adet dinamik hedef ateş altına alınarak imha edilmiş ve toplamda 7 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" ifadeleri yer verildi.

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