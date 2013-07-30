TSK: 2 bin kişilik kaçakçı gruba müdahale edildi

Genelkurmay Başkanlığı 2 bin kişilik kaçakçı grubuna sabah saatlerinde gazla müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada ayrıca 350 kişilik atlı gruba zırhlı birliklerle önleyici atışlarla müdahalede bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye-Suriye Hududunda 2’nci Hudut Alay Komutanlığı Oğulpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, saat 03.00’da hudut hattında görev yapan araç ve personelimiz tarafından, hudut taşları arasında yaklaşık 1500-2000 kişilik kaçakçı grup tespit edilmiştir. Hudut hattında bir Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA), bir Tank, bir Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) ve bir Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ile geçiş noktaları kapatılmış ve kaçakçı gruba, hudut hattına yaklaşmamaları konusunda Türkçe ve Arapça ikazlarda bulunulmuştur.

İkaza uymayan kaçakçı grup, farklı noktalardan hudut hattına yaklaşmaya devam etmiş ve kaçakçılık girişiminde bulunmuşlardır. Devriye yolunda görev yapan araçlarımıza sınırın Suriye tarafından, daha geride görev yapan araç ve personelimize ise, sınırın Türkiye tarafındaki bir diğer kaçakçı grubu tarafından taş atılarak saldırıda bulunulmuştur.

Tel engeline kaçakçılık girişimleri esnasında büyük zararlar veren kaçakçı şahıslar, bölgede görev yapan unsurlarımızca engellenmeye çalışılmışlardır. Unsurlarımız tarafından havaya uyarı ateşi açılmış, göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalede bulunularak grubun dağılması sağlanmıştır."

Genelkurmay dün de yine sınırı geçmek isteyen 1000 kişilik kaçakçı grubuna gazla müdahale edildiğini duyurmuştu.