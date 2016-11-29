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TSK: 2 askerimizle bağlantı kesildi!

IŞİD, 30 Eylül 2015'te bir Türk askerini kaçırmıştı

29 Kasım 2016 23:57

IŞİD'in Suriye'nin El Bab kentinin batısındaki Ed Dana köyü yakınlarında Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında bulunan 2 Türk askerini kaçırdığı iddia edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) daha sonra yaptığı bir açıklamada "İki silah arkadaşımızla irtibat kesildi" dedi. TSK, bölgede arama çalışmasını sürdüğünü belirtti.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak, iki askerle irtibatın kesilmesi hakkında bilgi verdi.

TSK’nın sitesinde yayımlanan açıklama şöyle:

"Devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 29 Kasım 2016 Salı günü saat 15.30 sularında iki silah arkadaşımızla irtibat kesilmiş olup, bölgede arama faaliyetleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

AMAQ: 2 Türk askeri sağ ele geçirildi

IŞİD ile bağlantılı AMAQ sitesi de son dakika olarak verdiği haberde 2 Türk askerini sağ ele geçirdiğini öne sürmüştü.

Sputnik’ten Hikmet Durgun’un haberine göre, IŞİD’in akşam saatlerinde El Bab kentinin batısında yer alan Ed Dana köyü yakınlarında Türk askerlerinin olduğu alana ağır silahlarla saldırı düzenlediği iddia edilmişti.

Serter Taş, IŞİD'in elinde

IŞİD, 30 Eylül 2015 tarihinde de Kilis sınırında Türk askeri Serter Taş'ı kaçırmıştı. Taş halen Suriye'nin Rakka kentinde IŞİD'in cezaevinde tutuluyor.

 

 

 

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