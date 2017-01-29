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TSK: 18 IŞİD hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 158 gün geride kaldı

29 Ocak 2017 14:48

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 159. gününde terör örgütü IŞİD'e ait 18 hedef havadan vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekât devam ediyor.

Harekatın 159. gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 130 hedefe atış yapılarak terörist grupların faaliyetleri baskı altına alındı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla, El Bab ve Bzagah bölgelerinde terör örgütü IŞİD'e ait 18 hedefe düzenlenen hava harekatında 3 silah mevzisi, 4 kontrol noktası, 2 tünel ve barınma amaçlı kullanılan 9 bina imha edildi. 

Harekat kapsamında gün içinde 18 IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi.

Muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timleri, 87 el yapımı patlayıcıyı imha etti. Harekatın başından bugüne çoğu tuzaklanmış 3 bin 431 patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

Koalisyon güçlerinin hava unsurları tarafından El Bab'da bulunan DEAŞ hedeflerine yönelik iki hava harekatında terör örgütü mensuplarınca karargah olarak kullanılan bir bina ve tünel imha edildi.

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