TSK: 1595 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısında bulanan Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda 1595 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD mensubu 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD'e ait 674 hedef hava harekatlarıyla imha edildi." denildi.

TSK ve ÖSO birliklerinin Zeytin Dalı Harekatı'nda ilerleyişi hızla sürüyor. Afrin kırsalında son iki günde 9 köy ve 1 stratejik tepe teröristlerden temizlendi. Harekatın 28. günü itibarı ile 65 noktada hakimiyet sağlandı.