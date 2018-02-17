T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK: 1595 terörist etkisiz hale getirildi

TSK Afrin harekâtının 29. gününde açıklama yaptı

17 Şubat 2018 14:57

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısında bulanan Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda 1595 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD mensubu 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD'e ait 674 hedef hava harekatlarıyla imha edildi." denildi.

TSK ve ÖSO birliklerinin Zeytin Dalı Harekatı'nda ilerleyişi hızla sürüyor. Afrin kırsalında son iki günde 9 köy ve 1 stratejik tepe teröristlerden temizlendi. Harekatın 28. günü itibarı ile 65 noktada hakimiyet sağlandı. 

ETİKETLER

TSKAfrinherkkatZeytin DalıSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24