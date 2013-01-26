TSK: 1558 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen yıl terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışında yaptığı operasyonlarda 1558 PKK'lının öldüğünü açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, Anadolu Ajansı'nın geçen yıl terörle mücadele kapsamında yapılan hava destekli operasyonlar, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı ve ele geçirilen mühimmat miktarıyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

Buna göre, geçen yıl İl İdaresi Kanunu çerçevesinde valilik oluru ile yurt içindeki terörle mücadele operasyonlarının 75'inde hava unsurları da kullanıldı.



Hükümet tezkeresi kapsamında Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidi ve saldırıları bertaraf etmek, PKK'nın tertip ve düzenini bozmak ve faaliyetlerini etkisiz kılmak için düzenlenen 86 hava harekatında da bölücü PKK'ya ait 426 hedef vuruldu.



Güvenlik güçlerinin mücadelesi sonucu yurt içinde 560 PKK'lının öldüğünü 2012 yılında, 24 PKK'lının yaralı ve 72 PKK'lının da sağ olarak yakalandı. Teslim olan PKK üyeleriyle ölen PKK'lı sayısı 698 oldu.



Genelkurmay'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli kaynaklardan teyit edilen istihbaratlar sayesinde yurt dışında yapılan operasyonlarda 413'ü ölü, 304'ü yaralı olmak üzere 717 terörist etkisiz kılındı. Geçen yıl yurt dışından güvenlik güçlerine 143 terörist teslim olurken yurt dışında toplam 860 terörist etkisiz hale getirildi.



Geçen yıl yurt içi ve yurt dışında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı bin 558 olurken, terörle mücadele kapsamında, 3 havan, 420 uzun namlulu silah, 51 tabanca, 8 uçaksavar, 38 roketatar, 221 roketatar mühimmatı, 764 el bombası, 280 havan mühimmatı, 48 bin muhtelif mühimmat ile 3 bin 350 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi."