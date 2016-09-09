T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK, 15 Temmuz'dan sonra ilk kez personel sayısını açıkladı

15 Temmuz dönemi 358 olan general ve amiral sayısı 206 olarak açıklandı

09 Eylül 2016 21:40

Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz ve sonrasındaki ihraçların ardından ilk kez personel sayısını açıkladı. 15 Temmuz dönemi 358 olan general ve amiral sayısı 206 olarak açıklandı. Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlandığı için TSK personel rakamlarından çıkarıldı.

Yeni rakamlar; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hesaplanarak açıklandı. 15 Temmuz sonrası ihraç edilen personel de rakamlardan düşüldü.

Subay sayısı Mayıs 2016'da açıklanan rakamlara göre 39 bin 353 iken, 29 bin 946'ya düştü.

Astsubay sayısı da 96 bin 593'den 67 bin 646'ya indi. Uzman er ve erbaş sayısı ise 73 bin 716'dan 48 bin 879'a düştü.

Yeni rakamlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplam askeri personel sayısında da önemli bir düşüşe işaret ediyor.

Mayıs rakamlarına göre, Jandarma dahil TSK'daki erbaş ve er sayısı 311 bin 245'den, 182 bin 784'e düştü.

TSK'da; general, subay, astsubay, uzman, er ve erbaşlar dahil edildiğinde askeri personel toplamı 561 bin 496 iken mevcut durumda bu rakam 351 bin 176'ya indi.

ETİKETLER

TSKpersonel sayısıgeneral sayısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24