TSK, 15 Temmuz'dan sonra ilk kez personel sayısını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz ve sonrasındaki ihraçların ardından ilk kez personel sayısını açıkladı. 15 Temmuz dönemi 358 olan general ve amiral sayısı 206 olarak açıklandı. Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlandığı için TSK personel rakamlarından çıkarıldı.

Yeni rakamlar; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hesaplanarak açıklandı. 15 Temmuz sonrası ihraç edilen personel de rakamlardan düşüldü.

Subay sayısı Mayıs 2016'da açıklanan rakamlara göre 39 bin 353 iken, 29 bin 946'ya düştü.

Astsubay sayısı da 96 bin 593'den 67 bin 646'ya indi. Uzman er ve erbaş sayısı ise 73 bin 716'dan 48 bin 879'a düştü.

Yeni rakamlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplam askeri personel sayısında da önemli bir düşüşe işaret ediyor.

Mayıs rakamlarına göre, Jandarma dahil TSK'daki erbaş ve er sayısı 311 bin 245'den, 182 bin 784'e düştü.

TSK'da; general, subay, astsubay, uzman, er ve erbaşlar dahil edildiğinde askeri personel toplamı 561 bin 496 iken mevcut durumda bu rakam 351 bin 176'ya indi.