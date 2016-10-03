TSK: 15 muhalif şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında 63 IŞİD hedefine 301 atış yapıldığını açıkladı. TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 IŞİD mensubu öldürüldü, 15 muhalif şehit oldu, 15 muhalif yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı harekâtının 41'inci gününde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 15 ÖSO üyesinin şehit olduğu, 35 muhalifin yaralandığı, koalisyon güçlerinin 11 hava harekâtı sonucunda 13 IŞİD'linin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, 3 Ekim 2016 günü saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmeler ise şöyle sıralandı:

"Azaz-Rai sektöründe; muhalif unsurlardan oluşan üç Özel Görev Kuvvet Grubu'nun karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai güneyindeki 7 meskûn mahallin ele geçirilmesine yönelik gayreti devam etmiş, özellikle Boztepe, Hardanah ve Türkmen Barı bölgelerinde DEAŞ TÖ unsurları ile yoğun çatışmalar yaşanmıştır. Operasyonlar devam etmektedir.

"DEAŞ TÖ unsurları tarafından, Kilis şehir merkezi ve çevresine 3 adet Katyuşa roketi atılmış, hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Bölgede konuşlu olan ANTPQ-36 hedef tespit radarıyla roketin atıldığı Kasrah bölgesindeki roket mevzilerine meşru müdafaa hakkı kapsamında sınırımızda konuşlu ateş destek vasıtalarımızla 20 adet ÇNRA mermisi ve 19 adet Fırtına obüsü mermisi ile ateş açılmış ve söz konusu mevziler yanlarındaki IŞİD teröristleriyle beraber imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 15 muhalif şehit olmuş, 35 muhalif yaralanmıştır. Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 111 meskûn mahalde (yaklaşık 960 km2) kontrol sağlanmıştır.

"Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 63 DEAŞ TÖ hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 201 Fırtına ve 100 ÇNRA atışı yapılmış, yapılan atışlar sonucunda DEAŞ teröristlerine ait çok sayıda silah mevzii (havan ve makinalı tüfek), küçük gruplar halinde dolaşan teröristler, 6 silah yüklü pikap tipi araç, malzeme ve erzak yüklü bir kamyon, 7 Katyuşa tahkimli mevzii, 3 çadır tipi barınma alanı imha edilmiştir."

Açıklamada, toplam bin 720 hedefe, 6 bin 620 fırtına / ÇNRA / havan atışı ve bin 294 tank atışı yapıldığı kaydedildi. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından icra edilen hava taarruzlarında, Aktarin, Türkmen Barı ve Dabık'ta bulunan 9 hedefe 10 bomba atıldığı ve IŞİD unsurlarınca komuta yeri, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan 9 bina imha edildiği ifade edildi.

Koalisyon güçleri tarafından, Ziyadiyah, Bahrutah, Duvaybık, Aktarin (2) ve Türkmen Barı (6) bölgelerinde tespit edilen IŞİD unsurlarına yönelik icra edilen 11 hava harekâtı sonucunda, 13 IŞİD unsuru etkisiz hale getirildiği, IŞİD unsurlarınca kullanıldığı keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 bina, 3 araç (2'si EYP yüklü) ve 1 havanın imha edildiği kaydedildi.

IŞİD'den alınan bölgelerde, harekâtın başından bugüne kadar muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 28 mayın ve 993 EYP'nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" dendi.