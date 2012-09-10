TSK: K. Irak'ta 14 hedef bombalandı, 25 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında 25 PKK'lının öldürüldüğünü söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, 05-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında terör örgütüne ait 14 hedef vurulduğu belirtildi.

TSK'nın internet sistesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''05-09 Eylül 2012 tarihleri arasında, Irak’ın kuzeyinde belirlenen 14 bölücü terör örgütü hedefine hava harekâtı icra edilmiş ve; 32 Barınma alanı, 3 Depo, 1 Doçka uçaksavar yüklü araç imha edilmiş, İlk bilgilere göre 25 terörist etkisiz hale getirilmiştir.''