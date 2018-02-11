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TSK: 1266 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açıklama yapıldı

11 Şubat 2018 13:29

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 1266 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. 

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 23. gününde 1266 teröristin etkisiz hâle getirildiği,  hava harekatında 19 hedefin daha imha edildiği bildirildi. 

Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk gününden bugüne kadar 47 nokta TSK tarafından PYD'den temizlendi. 

 

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