TSK: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, “Irak'ın kuzeyinde Hakurk/Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini” bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari'de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 10 Mart 2018'de başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67 olmuştur." bilgisine yer verildi.