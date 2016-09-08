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TSK: 12 DAEŞ hedefine 51 topçu atışı yapıldı

"3 bina imha edildi"

08 Eylül 2016 22:09

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin Kantara bölgesinde terör örgütü IŞİD’e ait 3 bina ile 1 aracın hava harekatıyla imha edildiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, 12 IŞİD hedefinde 51 topçu atışı yapıldığı bildirildi.

 

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DAEŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.

Suriye sınır hattında gerekli emniyet tedbirleri alınarak, saat 11.00’dan itibaren iki koldan ilerlenerek 4 meskun mahalde (Kantara, Eş Şehid, El Humran ve Taşlıhüyük) kontrol sağlanmıştır.

Harekâtın 16’nı gününde ateş destek vasıtaları tarafından, harekât sahasında bulunan 12 DAEŞ TÖ hedefine toplam 51 FIRTINA mermisi atılmıştır. (Harekatın başlangıcından bugüne kadar toplam: 457 hedefe 2.032 atım yapılmıştır.)

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, 11.11-11.15 saatleri arasında, Kantara güneyinde tespit edilen DAEŞ TÖ’ne ait 3 hava harekâtı icra edilmiş ve DAEŞ unsurlarının karargâh olarak kullandığı 3 bina imha edilmiştir.

Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından, YAHMUL (Zeytinlik) bölgesinde tespit edilen DAEŞ unsurlarına yönelik bir hava harekâtı icra edilerek, DAEŞ TÖ’ne ait bir silahlı araç imha edilmiştir.

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür.

Muhalifler ve destek sağlayan unsurlarımızda gün içerisinde harekâtı olumsuz etkileyecek bir kayıp ve zayiat meydana gelmemiştir.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.

 

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