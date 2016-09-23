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TSK: 105 DAEŞ hedefi 416 atımla vuruldu

Fırat Kalkanı operasyonu 31. gününe girdi

23 Eylül 2016 22:38

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı harekatı kapsamında bugün 150 IŞİD hedefine 416 atımla vurulduğunu duyurdu. TSK, ilerleyen saatlerde yaptığı bir açıklama ile "4 DAEŞ hedefinin imha edildiğini" duyurdu.

TSK yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 105 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları tarafından 416 adet atış (332 adet FIRTINA, 80 adet ÇNRA, 4 adet havan) yapılmıştır. 968 patlayıcı etkisiz hale getirildi. Azaz-Çobanbey'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon sürüyor.”

TSK, daha sonra şu açıklamayı yaptı:

Fırat Kalkanı Harekâtı Kapsamında Suriye'nin Kuzeyi'nde bulunan Tall Atiyah (3) ve El Athariyah (1) bölgelerine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 4 DEAŞ hedefi ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

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