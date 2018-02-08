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TSK: 1028 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 20. gününde TSK'dan açıklama

08 Şubat 2018 13:10

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda 20. güne TSK'dan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028'e yükseldiği belirtildi. 

TSK'dan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 8 Şubat 2018 tarihinde 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.

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