TSK: 1028 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda 20. güne TSK'dan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028'e yükseldiği belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 8 Şubat 2018 tarihinde 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.