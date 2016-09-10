T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK: 10 DAEŞ hedefine 25 atım yapıldı

"Bugüne kadar 501 hedefe 2 bin 189 atım yapıldı"

10 Eylül 2016 22:35

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada bugüne kadar 501 hedefe 2 bin 189 atım yapıldığını söyledi. Açıklamada bugün yapılan operasyonlar operasyon kapsamında 10 IŞİD hedefine 25 atım yapıldığı bildirildi.

TSK’dan yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.

10 Eylül 2016 saat 18.30’a kadar meydana gelen gelişmeler:

Suriye sınır hattında, gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Cerablus ve Rai bölgesinde halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti ve ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir.

Ateş Destek Vasıtaları tarafından, harekât sahasında bulunan 10 DEAŞ TÖ hedefine toplam FIRTINA obüsleriyle 25 atım yapılmıştır. (Toplam: 501 hedefe 2.189 atım)

İstihkam unsurlarımızca 6 adet mayın, 41 adet EYP bulunarak yerlerinde imha edilmiştir.

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.

ETİKETLER

cerablusfırat kalkanıoperasyontskaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24