TSK: 10 DAEŞ hedefine 25 atım yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada bugüne kadar 501 hedefe 2 bin 189 atım yapıldığını söyledi. Açıklamada bugün yapılan operasyonlar operasyon kapsamında 10 IŞİD hedefine 25 atım yapıldığı bildirildi.

TSK’dan yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.

10 Eylül 2016 saat 18.30’a kadar meydana gelen gelişmeler:

Suriye sınır hattında, gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Cerablus ve Rai bölgesinde halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti ve ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir.

Ateş Destek Vasıtaları tarafından, harekât sahasında bulunan 10 DEAŞ TÖ hedefine toplam FIRTINA obüsleriyle 25 atım yapılmıştır. (Toplam: 501 hedefe 2.189 atım)

İstihkam unsurlarımızca 6 adet mayın, 41 adet EYP bulunarak yerlerinde imha edilmiştir.

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.