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Dünya
Deutsche Welle

Çipras'tan borç tıraşı talebi

Yunan Başbakanı Çipras, halka sesleniş konuşmasında, 'Hayır' oyu vermelerini istedi. Ayrıca ülkenin borcunun yüzde 30’unun silinmesini talep etti

03 Temmuz 2015 20:02


Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Uluslararası Para Fonu'nun Yunanistan'ın borcunun sürdürülemez olduğu yönündeki analizinin, hükümetinin borç tıraşı olmaksızın kreditörlerden bir yardım paketi kabul etmemesini haklı çıkardığını söyledi.

Televizyonda yayınlanan konuşmada Çipras, Yunanistan'ın borcunun yüzde 30‘unun silinmesi çağrısında bulundu. Geri kalanı için ise 20 yıl ödemesiz erteleme talep etti.

Çipras konuşmasında daha önceki söylemlerini tekrarladı. Yunan Başbakanı, halka hitaben yaptığı konuşmada, “Şantaj ve ültimatomlara hayır deyin, sakince geleceğiniz hakkında karar verin“ ifadelerini kullandı.

Aleksis Çipras, pazar günü yapılması planlanan referandumun, Euro Bölgesi'nde kalınıp kalınmamasına yönelik bir oylama olmadığını vurguladı.

Euro İstikrar Fonu, açıklamadan kısa bir süre önce Yunanistan'ın resmen temerrüde düştüğünü bildirmişti.

Öte yandan yayınlanan son kamuoyu anketine göre, referandumda "hayır" oyu vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 43, "evet" oyu vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 42,5 çıktı. Kararsızların oranı ise yüzde 9 olarak belirtildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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