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Dünya
Deutsche Welle

Tsipras'tan Avrupa Birliği'ne veto tehdidi

Avrupa’daki mülteci kriziyle ilgili tartışmalar kızışıyor. Geçişlerin sınırlardırılması nedeniyle yığılmanın olduğu Yunanistan kızgın. Macaristan Başbakanı Orban da Türkiye ile yapılan anlaşmaya tepkili.

25 Şubat 2016 11:11


Yunanistan, Avrupa Birliği'ne mülteci kriziyle ilgili siyasi kararları veto etme tehdidinde bulundu. Başbakan Aleksis Tsipras parlamentodaki konuşmasında, komşu Makedonya'nın Yunanistan'dan gelen mültecilere sınırlarını kısmen kapatmasını eleştirdi. Tsipras mültecilerin üye ülkeler arasında adil bir şekilde dağıtılmasıyla ilgili mutabakata uyulana kadar AB'nin kararlarını veto erdeceklerini duyurdu.

Yunanistan'ın tek mülteci dahi kabul etmeyip sınırlara tel örgü çekilmesini kabul etmeyeceğini belirten Başbakan Tsipras, Avusturya ve Batı Balkan ülkelerinin AB çerçevesi dışında ve Yunanistan olmadan mülteci konferansı düzenlemelerini ‘utanç verici' olarak niteledi. Tsipras, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde binlerce mültecinin Yunanistan'da yığılmasına yol açtığı için Balkan rotasının kısmen kapatılmasından şikâyetçi olmuştu.

Mülteci politikasını değiştirmekte haklı olduklarını öne süren Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz mülteci sayısının artması karşısında Orta Avrupa'ya geçişleri sınırlandırmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kurz, Alman televizyonuna verdiği demeçte, Balkan ülkeleriyle birlikte, birkaç gün içinde Türkiye'den Orta Avrupa'ya geçmenin artık mümkün olmadığı sinyalini verdiklerini ifade etti.

Orban Türkiye'ye çattı

Avusturya Dışişleri Bakanı Almanya'dan mülteci üst sınırına açıklık getirilmesini istedi. 2015'te alınan kararların yanlış olduğunu belirten Kurz mültecilerin gitmek istedikleri ülkelerin daha fazla yükü kaldıramayacağını dile getirdi. Sebastian Kurz, “Sınırların açılmasını isteyenler mülteci krizine değil ama krizin tırmanmasına yol açmışlardır”, dedi. Avrupa çapında çözüm bulunacağından emin olduğunu belirten Avusturya Dışişleri Bakanı, ancak bu çözümün mültecileri en kısa zamanda Avusturya, Almanya ve İsveç'e götürecek çözüm olmayacağını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, mülteci krizinde işbirliği yapmak üzere Türkiye ile varılan mutabakatın Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini öne sürdü. Orban Alman ‘Bild' gazetesine yaptığı açıklamada, "Mülteci krizini çözemediğimiz için Bay Erdoğan'a para verip kendisinden bizim yerimize çözüm bulmasını dileniyoruz" dedi. Orban, Türkiye ile kabul ve geri kabul anlaşmasına varılmasının da hayal olduğunu ve hiçbir AB ülkesinin böyle bir mutabakatı uygulayabilecek durumda olmadığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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