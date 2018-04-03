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Deutsche Welle

Tsipras'tan Ankara'ya hem çağrı hem suçlama

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Türkiye'de askeri casuslukla suçlanan iki Yunan askerinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Tsipras ayrıca Türkiye'yi tansiyonu yükseltmekle suçladı.

03 Nisan 2018 18:18

Türkiye sınırını geçmelerinin ardından tutuklanan iki Yunan askeriyle ilgili Atina'dan Ankara'ya hem çağrı hem de suçlama geldi. Türk tarafına yanlışlıkla geçtiklerini belirten ancak "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanıp mahkemeye çıkarılan iki askerin durumu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subayların iade edilmemesi nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerginliği artırmıştı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, 1 Mart'ta gerçekleşen bu olaya da değinerek Ankara'nın iyi niyet gösterip iki Yunan askeri serbest bırakması gerektiğini söyledi.

Tsipras, "Türkiye son dönemde provokasyonlarını yoğunlaştırdı. Tüm cephelerde durumu tırmandırıyor" dedi. Yunan Başbakan, "Cezaevinde tutulmaları adil değil. Geçmişte bizim Yunan sınırını birkaç metre geçmiş olabilecek Türk askerlerini iade ettiğimiz gibi, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan da aynısını yapmasını bekliyorum" diye ekledi.

"Sabırla" askerlerin serbest kalmasını beklediklerini belirten Tsipras, "Görevlerinden başka bir şey yapmayan bu iki subayın evlerine dönmelerine izin verilmesi için yargı süreci hızlandırılmalı" ifadesini kullandı.

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği geçen hafta, Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies (Kestanelik) Sınır Kapısı karakolunda görev yapan ve birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçtiği bildirilen Yunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis'in tutukluluğunun devamına karar vermişti. Askerler savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde casusluk suçlamasını reddetmiş ve sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunmuştu.

DW,rtr,dpa/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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