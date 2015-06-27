Tsipras'ın referandum kozu



Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, uluslararası alacaklılarına karşı referandum kozunu devreye soktu. Atina'da cuma gecesi olağanüstü bakanlar kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Tsipras, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Merkez Bankası ve Euro Grubu'nun istediği tasarruf önlemlerini 5 Temmuz'da halk oylamasına sunacaklarını açıkladı.

Böylece Yunan halkının da planlanan reformlar hakkında fikrini söyleyebileceğine dikkat çeken Tsipras, Euro ortaklarının önerilerinin kabul edilip edilemeyeceği konusunda Yunanların karar vermesi gerektiğini savundu. Bu nedenle alacaklılarından yardım paketinin süresini birkaç gün daha uzatmasını isteyen Yunan Başbakan, çıkan sonuca bağlı kalacaklarına söz verdi.

"Ortaklar ültimatom vererek daha fazla kemer sıkmamızı istedi" diyerek referandumun gerekçesini dile getiren Tsipras, bu önlemlerin Yunan ekonomisinin daha da daralmasına neden olacağını kaydetti. Alacaklılarını sert bir şekilde eleştiren Tsipras, "Bazı kuruluşlar ve ortaklar, bir halkın tamamını aşağılama niyetinde" diye konuştu.

Referandumun yapılıp yapılmayacağı konusunda son sözü parlamento söyleyecek. Yunan parlamentosunun konuyu bugün ele alması bekleniyor.

Zaman daralıyor

Yunanistan ile alacaklıları arasında devam eden görüşmelerde ortak tutum sergileyen Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Merkez Bankası ve AB Komisyonu, borcunu geri ödemesi için Atina'yı öncelikle reformları hayata geçirmesi konusunda ikna etmeye çalışıyor. Ancak alternatif öneriler sunan Atina hükümeti, yeni tasarruf önlemleri uygulamamakta ısrarlı.

Atina için zaman daralıyor. Yunanistan'ın bu ayın sonuna kadar 1 milyar 600 milyon euroluk borcunu ödemesi gerekiyor. Eğer Aleksis Tsipras başbakanlığındaki Atina hükümeti bunu başaramazsa ülke iflas ve Euro Bölgesi'nden çıkma tehlikesiyle karşı karşıya.