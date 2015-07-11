Tsipras’a parlamentodan yeşil ışık



Yunanistan parlamentosundaki 300 milletvekilinden 251'i Tsipras'ın reform planlarına evet oyu verdi. Oylamaya katılan 32 milletvekili reformlara hayır dedi.

Tsipras, muhalefetteki partilerin de desteğini alırken kendi partisinden 17 fire verdi. Syriza'nın 7 milletvekili oylamaya katılmazken, 8 milletvekili çekimser oy kullandı, 2 milletvekili ise reformlara hayır dedi.

Oylamayla birlikte Tsipras Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri yürütmek için meclisten yetki almış oldu. Tsiptas oylama sonrası yaptığı açıklamada “güçlü bir vekalet” aldığını belirterek “Şimdi önemli olan müzakereleri pozitif bir sonuçla tamamlamak” diye konuştu.

Atina, perşembe akşamı reform ve tasarruf önerilerinden oluşan bir listeyi Euro bölgesindeki ortaklarına iletmişti. Yunan hükümeti, emeklilik reformu, vergilerin artırılması ve özelleştirmeler içeren paketin karşılığında üç yıllık bir yardım programı talep etmişti.