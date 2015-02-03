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Dünya
Deutsche Welle

Tsipras Roma'da destek arıyor

Yeni Yunan hükümeti Avrupa'da destek turuna çıktı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras bugün İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarda bulunuyor.

03 Şubat 2015 13:18


İtalya, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kararlılıkla savunduğu tasarruf programının gevşetilmesini isteyen ülkeler arasında yer alıyor. Yunanistan'da olduğu gibi zaman zaman İtalya'da da Başbakan Merkel bu nedenle "hedef" haline gelebiliyor. İtalya Başbakanı Matteo Renzi, krizden çıkış için büyümenin önemini vurguluyor.

Buna karşılık siyasi gözlemciler Renzi'nin Tsipras ile birlikte AB ve Almanya'ya karşı bir "Akdeniz ittifakı" kurmasını beklemiyor. Berlin'den yapılan açıklamada, "Renzi'nin Merkel ile telefonla görüştüğü ve Atina'ya karşı ortak tavırda mutabakata vardıkları" belirtildi.

İtalyan medyası Renzi'nin Yunanistan ile Almanya arasında arabuluculuk görevi üstlenebileceğine dikkat çekiyor. İtalya'nın AB Bakanı Sandro Gozi, "İtalya, Yunanistan'dan alacaklı ülkeler arasında. Ancak borçluyu boğmak yerine daha mantıklı bir politika izlenmesinden yanayız" diyor.

Göreve geldikten sonra ilk yurtdışı gezisini Kıbırıs'a yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, sorunları AB mekanizmaları içinde çözmekten yana olduklarını, Euro Bölgesi'nden çıkma veya Rusya’dan kredi alma gibi bir düşünce içinde olmadıklarını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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