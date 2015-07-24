'Tsipras reformları benimseyemedi'



General Anzeiger gazetesi, Almanya'nın gündeminden düşmeyen mülteci sorunu ile ilgili şu yorumu okuyucuları ile paylaşıyor:

"Mülteci akını böyle devam ederse yaz mevsimi bittiğinde eldeki çadırlar yetersiz kalacak. Eyalet yönetimleri ve belediyeler, bu durumda, çaresizliklerinden dernek binalarını, okulları ve spor salonlarını kullanmak durumunda kalabilir. Daha şimdiden birçok kişi, mülteciler için gösterilen insani çabalara zar zor tahammül ediyor. Şayet yerel yönetimlerin yaratıcılığı daha da zorlanırsa ne bu ülkede yaşayan insanlara ne de mültecilere yarayacak bir toplumsal tartışmaya sürüklenebiliriz."

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ı, ülkesinde uygulanmaya başlanan reformlarla ilgili takındığı tavırdan dolayı şu yorumla eleştiriyor:

"Tsipras hala reformları benimseyemedi. Bir kez daha inanmadığı bir anlaşmayı uygulamaya koymaya zorlandığından söz etti. Şayet ekonomik reformları hayata geçiren ülkelerden bir ders almak gerekirse, toplumu kalıcı şekilde dönüştürmenin yolu ancak, siyasi sınıfın modernleşme sürecinin arkasında durmasından ve bunu inanarak uygulamasından geçer. Tsipras bunun tam tersini yapıyor. Konuşmaları ile bir kuşatılmışlık algısı yaratıyor ve ülkesini şantaj kurbanı gibi gösteriyor. Beş yıldan bu yana kriz içinde yaşayan pek çok Yunan'ın hissiyatına bu tanımlama uygun düşüyor olabilir. Ancak büyük oranda iflas etmiş bir devleti yeniden ayağa kaldırmak için bu tavır yeterli değil."

Yunanistan'da artan erken seçim olasılığı da Nürnberger Zeitung'un sayfalarına taşıdığı konular arasında:

"Henüz hiçbir şey ve hiç kimse kurtulmuş değil. İktidardaki Syriza partisi bölünme ile karşı karşıya. Peki sonra? Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin bazı başkentlerinde sol protest Syriza ne kadar antipatik olsa da, bu parti şu an Yunanistan'ın sunabileceği en büyük siyasi istikrar faktörü. Yeniden seçime gitmek şu durumda bir fayda sağlamayacaktır. Büyük ihtimalle aşırı sağ ve sol partiler güçlenecek ve belki eskiden hükümeti kuran solda Pasok, sağda Yeni Demokrasi oylarını biraz arttıracaklardır. Yani tam da on yıllarca ülkeyi kötü yöneterek ekonomik iflasa sürükleyen partiler."

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, ilk başkanlık döneminden önceki en büyük seçim vaatlerinden olan Guantanamo üssünün kapatılmasını hayata geçirmek için girişimlere başladı. Münchner Merkür gazetesi konuyu şöyle değerlendiriyor:

"Başkan bu kez ciddi. Öyle de olmak zorunda. Çünkü söz konusu olan bırakacağı miras. Ve artık kaybedecek bir şeyi olmadığından beri parlamaya başlayan görev süresinin bilançosu söz konusu. Obama'nın Guantanamo'yu kapatma planları hiçbir zaman boş bir vaat olmadı. Burasının, süper güç Amerika Birleşik Devletleri'nin karanlık ve korkutucu yanının sembolü olduğunu biliyordu. Ancak karşısında sürekli ordu, gizli servisler ve kongredeki Cumhuriyetçiler vardı. Bu durum şu an da değişmiş değil. Başkan'ın kalan 18 aylık görev süresi bir güç savaşına sahne olacak. Obama'nın hedefleri açık ve net ancak başarı şansı ne yazık ki düşük."