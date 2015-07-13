Tsipras özelleştirmeye karşı



Brüksel'de dün öğleden sonra 16: 00'da başlayan Yunanistan zirvesinden henüz somut bir sonuç çıkmadı. 19 Euro Grubu ülkesi liderinin bir araya geldiği zirvede, gece boyunca süren görüşmelerde bazı noktalar üzerinde uzlaşma sağlansa da Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın özelleştirme konusundaki reform önerisine sıcak yaklaşmadığı bildiriliyor.

Brüksel'deki diplomatlardan alınan bilgilere göre Tsipras, Alman hükümetinin önerdiği Yunan devletinin gayrimenkul ve “milli servet oluşturan işletmelerin” satışından 50 milyar euroluk özelleştirme fonu oluşturması önerisine karşı çıkıyor. Tsipras'ın Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) olası bir üçüncü yardım paketine katılmasını istemediği de iddia edilmişti.

Slovenya Başbakanı Miro Cerar, "Umarım kısa süre içerisinde uzlaşma sağlarız" dedi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Doanld Tusk zirvede bir uzlaşma önerisi sunmuştu. Tusk'un söz konusu öneriyi hazırlamadan önce Almanya, Yunanistan, Hollanda, Fransa liderleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Üçüncü yardım paketi

Brüksel'de yapılan zirvede Yunanistan'ın üçüncü yardım progamı kapsamında mali yardım alabilmesi için müzakerelerin başlayıp başlamaması konusu ele alınıyor. Yardım programının üç yıl yürürlükte kalması planlanıyor. Yunanistan'ın mali yardım ihtiyacının 86 milyar euro dolayında olduğu tahmin ediliyor. Program karşılığında Atina'dan Euro Grubu maliye bakanları tarafından hazırlanan reformları hayata geçirmesi bekleniyor.