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Deutsche Welle

Tsipras: 'Neoliberallerin kurbanıyız'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras uluslararası kreditörler ile yapılan müzakerelerin bu kadar uzun sürmesinden ülkesinin değil, AB içindeki neoliberal güçlerin sorumlu olduğunu savundu.

01 Haziran 2015 14:30


Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Fransız Le Monde gazetesine yazdığı makalede, uluslararası kreditörlerle yürüttüğü görüşmelerin bu kadar uzun sürmesinden ülkesinin sorumlu olmadığını savundu. Tsipras bu durumdan ülkesi için ödevler belirleyen Avrupa Birliği içindeki neoliberal güçlerin sorumlu olduğunu dile getirerek, Yunanistan'ın iddia edilenen tersine daha fazla vergi geliri sağlayacak reform önerileri dile getirdiğini ifade etti. Tsipras makalede, 'Yunanistan ilk kurban. Neoliberallerin iktidarda olduğu ülkelere boyun eğmeyenler cezalandırılacak' satırlarına yer verdi.

Yunanistan'ın yeni bir iflas tehdidinden kurtulmak için yeni mali yardımlara ihtiyacı var. Kreditör ülkeler Yunanistan'dan mali yardımlar karşılığında kapsamlı bir reform programı sunmasını talep ediyor. Yunanistan'a bugüne dek yapılan yardım miktarı 240 milyar euro. Bu miktarın 55 milyar euroluk bölümü Almanya tarafından ödendi. Yunanistan'ın bu ay içinde Uluslararası Para Fonu'na 1 milyar 600 milyon euro ödemesi gerekiyor.

Yunanistan'ın mali durumu Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in bugün Berlin'de Başbakanlık binasında yapacağı görüşmede masaya yatırılacak. Merkel ve Hollande dün Yunanistan Başbakanı Tsipras ile telefon görüşmesi yaptı. Hükümet sözcüsü, görüşmelerin 'yapıcı' geçtiğini belirtti.

Medyada yer alan haberlere göre Yunanistan Başbakanı Tsipras hafta sonunda müzakere heyetinde yer alan isimlerle görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede kreditör ülkelerle sağlanacak uzlaşma taslağının hazırlandığı ileri sürüldü. Tsipras'ın bu taslağı Merkel ve Hollande'a sunması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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