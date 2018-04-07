Tsipras: İnsan hayatı şantaj malzemesi olamaz

Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılması çağrısını yineleyen Tsipras, insan hayatının ve özgürlüğünün şantaj malzemesi yapılamayacağını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Ankara'ya Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılması yönündeki çağrısını yineledi. Documento gazetesine konuşan Tsipras, ''insan hayatının ve özgürlüğünün güç oyunları ve şantaja alet edilmemesi gerektiğinin'' altını çizdi.

Tsipras geçen hafta yaptığı açıklamada da Türk adaletinden sınırı geçtikleri için tutuklanan askerler hakkındaki yargı sürecinin hızlandırmasını talep etmişti. Kendilerinin daha önce devriye gezerken sınırı birkaç metre aşarak Yunanistan tarafına geçen Türk askerlerini iade ettiklerini hatırlatan Tsipras, ''Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan da aynısı yapmasını bekliyorum'' diye konuşmuştu.

Kammenos'un sözlerine tepki

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da tutuklu askerler konusunda Türkiye ile ilgili haksız ve provakatif açıklanmalar yaptıklarını söylediği bazı Yunan siyasetçileri sert biçimde eleştirdi. Bozdağ, attığı Tweetlerde ''Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek için pek çok olumlu adım atmasına karşın Yunanistan'daki bazı siyasilerin bu ilişkileri bozmak için uğraştığını'' söyledi.

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'yi, ''Yunanistan'ı tahrik etmeye devam eden düşman'' olarak tanımlamış, ''Cesaretleri varsa, topraklarımızın tek bir karışını ihlal etsinler. Yunanlar, onları ezip geçecektir'' diye konuşmuştu. Kammenos'un açıklamaları Yunanistan'daki bazı siyasetçilerin de tepkisine neden olmuştu.

Türk-Yunan ilişkilerinde gerginlik

Türk tarafına yanlışlıkla geçtiklerini belirten ancak "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanıp mahkemeye çıkarılan iki askerin durumu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subayların iade edilmemesi nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerginliği artırmıştı.

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği geçen hafta, casusluk suçlamalarını reddeden Yunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis'in tutukluluğunun devamına karar vermişti.

DW,dpa,AP,AFP/SÖ,BÖ

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