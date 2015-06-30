Tsipras: 'IMF'ye ödeme yok'



Yunanistan Başbakanı Tsipras, dün akşam devlete ait ERT Televizyonu'nda katıldığı bir programda borç krizine ilişkin soruları yanıtladı.

Tsipras, IMF'ye bugün ödeme yapılmayacağını söyledi. "Bankalarımızı boğdukları sürece IMF'ye ödeme yapmamızı kimse beklemesin. Ne zaman bizi boğmaya son verirler o zaman ödemeyi yaparız" ifadelerini kullanan Tsipras, Pazar günü yapılacak referandumun kreditörlerle yapılacak müzakerelerde Atina'nın konumunu daha da güçlendireceğini söyledi. Tsipras, referandumdan istediği sonucu alamaması halinde ne yapacağı sorusuna, "Sonsuza kadar başbakan kalamam" dedi.

'Yunan halkı aşağılanan bir başbakan istiyorsa…'

Tsipras, "Seçmen 'evet' derse buna saygı gösteririz. Ancak kreditörlerin tasarruf ve reform koşullarını uygulamamızı kimse bizden beklemesin. Yunan halkı aşağılanan bir başbakan istiyorsa koltuğun epey talibi var. Ama bu ben olmayacağım" dedi.

Bu arada Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis da ülkesinin Euro Grubu'ndan çıkarılması halinde yargı yoluna gideceğini açıkladı. "Yunan hükümeti her türlü yasal haktan yararlanacaktır" diyen Varufakis, gerektiğinde Avrupa Adalet Divanı'na başvuracaklarını söyledi. Varufakis, "AB anlaşmaları Euro'dan çıkışı düzenlemiyor. Euro'dan çıkışı kabul etmeyeceğiz" dedi.