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Dünya
Deutsche Welle

Tsipras hükümetine karşı ilk protesto gösterisi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Aleksis Tsipras başbakanlığındaki hükümetin Euro bölgesiyle vardığı anlaşma protesto edildi. İşyerlerinin camlarının kırıldığı gösteride araçlar ateşe verildi.

27 Şubat 2015 10:08


Protesto gösterisi, "anti-kapitalist" bir siyasi partinin çağrısıyla düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride "Borçları silin" ve "AB üyeliğine son" pankartları taşındı.

Parlamento binasına yürüyen göstericilerden bazıları park halindeki araçları ateşe verdi. Atılan taş ve molotof kokteyllerinden iş yerleri, banka şubeleri ve otobüs durakları zarar gördü.

Euro Grubu üyesi ülkelerin maliye bakanları Yunanistan'ın kurtarma programını 4 ay daha uzatma kararı almıştı. Atina'ya yardım, reform koşuluna bağlanmıştı.

AB Komisyonu, AMB ve IMF'ten oluşan Troyka 2010 yılında Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki yardım programının süresi cumartesi günü doluyor. Kurtarma programına getirilecek 4 aylık uzatmanın Euro Bölgesi üyesi ülkelerin parlamentoları tarafından bugün onaylanması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanistanAtina Aleksis TsiprasEuroGrubuKomisyonu AMBIMFTroykaEuro BölgesiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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