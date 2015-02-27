Tsipras hükümetine karşı ilk protesto gösterisi



Protesto gösterisi, "anti-kapitalist" bir siyasi partinin çağrısıyla düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride "Borçları silin" ve "AB üyeliğine son" pankartları taşındı.

Parlamento binasına yürüyen göstericilerden bazıları park halindeki araçları ateşe verdi. Atılan taş ve molotof kokteyllerinden iş yerleri, banka şubeleri ve otobüs durakları zarar gördü.

Euro Grubu üyesi ülkelerin maliye bakanları Yunanistan'ın kurtarma programını 4 ay daha uzatma kararı almıştı. Atina'ya yardım, reform koşuluna bağlanmıştı.

AB Komisyonu, AMB ve IMF'ten oluşan Troyka 2010 yılında Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki yardım programının süresi cumartesi günü doluyor. Kurtarma programına getirilecek 4 aylık uzatmanın Euro Bölgesi üyesi ülkelerin parlamentoları tarafından bugün onaylanması gerekiyor.