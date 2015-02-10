Tsipras hükümeti güvenoyu sınavında



25 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerden zaferle çıkan Radikal Sol İttifak (Syriza), sağ popülist Bağımsız Yunanlar Partisi (ANEL) ile koalisyon hükümeti kurmuştu.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan Troyka 2010 yılında Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki yardım programının süresi şubat ayının sonunda doluyor. Bu nedenle Yunanistan ile kreditörler arasında şubat sonuna kadar bir uzlaşmaya varılmış olması gerekiyor.

Borç programına son vermek istediğini ilan eden Tsipras hükümeti, borç silme yerine uluslararası kreditörlerin elindeki tahvilleri yeni tahvillerle takas etmeyi önermişti.

Asgari ücreti artırmayı vaat eden Tsipras bugün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria'yı kabul edecek. Görüşmede ülkedeki reform sürecinin ele alınması bekleniyor.