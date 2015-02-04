T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Tsipras Brüksel yolcusu

Avrupa'da destek turuna çıkan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras bugün AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile bir araya gelecek.

04 Şubat 2015 12:00


Yunanistan'da işbaşına gelen yeni hükümet ilk icraatlarından biri olarak Yunan maliyesini denetleyen troyka sistemiyle işbirliğini rafa kaldırdığını açıklamıştı.

Atina, troyka yerine AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile doğrudan görüşme çağrısında bulunmuştu.

Juncker, troyka sisteminde değişikliğe gidilebileceğini duyurmuş, "alternatif bir çözüm" önermişti. Henüz taraflarca troykanın yerini alabilecek "yeni yapı"ya ilişkin somut bir öneri ortaya konmadı.

Troyka, Avrupa Merkez Bankası, IMF ve AB Komisyonu'nun temsilcilerinden oluşuyor.

Tsipras dün İtalya'da Başbakan Matteo Renzi ile görüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AvrupaYunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras Komisyonu Başkanı Jean Claude JunckerYunanUluslararası Para FonuAvrupa Merkez Bankası IMF KomisyonuBaşbakan Matteo RenziDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24