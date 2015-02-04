Tsipras Brüksel yolcusu



Yunanistan'da işbaşına gelen yeni hükümet ilk icraatlarından biri olarak Yunan maliyesini denetleyen troyka sistemiyle işbirliğini rafa kaldırdığını açıklamıştı.

Atina, troyka yerine AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile doğrudan görüşme çağrısında bulunmuştu.

Juncker, troyka sisteminde değişikliğe gidilebileceğini duyurmuş, "alternatif bir çözüm" önermişti. Henüz taraflarca troykanın yerini alabilecek "yeni yapı"ya ilişkin somut bir öneri ortaya konmadı.

Troyka, Avrupa Merkez Bankası, IMF ve AB Komisyonu'nun temsilcilerinden oluşuyor.

Tsipras dün İtalya'da Başbakan Matteo Renzi ile görüştü.