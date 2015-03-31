Tsipras: "Dürüst bir uzlaşma istiyoruz"



Syriza lideri ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, meclisteki konuşmasında hükümetinin alacaklılarla dürüst bir uzlaşma peşinde olduğunu belirtti. Başbakan, “Fakat bizden kayıtsız şartsız her türlü kapitülasyonu imzalamamızı beklemeyin” dedi. Bu nedenle sürekli olarak eleştiri oklarının hedefi olduklarını belirten Tsipras, “Halk bizi bu yüzden destekliyor” sözleriyle Yunan hükümetinin siyasi çizgisini savundu. Tsipras, hükümetinin seçimlerden önce tasarruf programını sonlandırma sözü verdiğini, bunun ülkede ekonomik büyümenin yeniden sağlanması için gerekli olduğunu ifade etti. Atina hükümetinin reformları hayata geçirme konusunda kararlı olduğunu belirten Başbakan, bu reformların ‘kitlesel işten çıkarma, maaş kesintileri, hastanelerin ve üniversitelerin kapatılmasına' yol açmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yunanistan'a kredi veren uluslararası kuruluşlar kredilerin diğer dilimlerinin serbest bırakılması için Atina hükümetinin için detaylı bir reform listesi sunmasını bekliyor. Başbakan Tsipras ise Yunanistan'ın ‘gerçekçi bir reform listesi' sunduğunu, söz konusu reformların da ülkeyi modernleştireceğini savundu. Yunanistan Başbakanı, sigara ve benzin kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı ile mücadeleyi buna örnek gösterdi. Başbakan, hâlihazırda Yunanistan'ın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 177'si dolayında olan birikmiş borçların da yeniden müzakere edilmesini istedi.

Pazartesi günü alacaklılarla Yunan hükümeti arasında reform listesi konusunda görüşmelere devam edildi, ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Kredilerin verilmemesi halinde Yunanistan nisan ayında iflasla karşı karşıya kalabilir.