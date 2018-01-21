TSF Başkanı Tulay: "800 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var"

Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),(DHA) - TÜRKİYE Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, \"Lisanslı sporcu sayımızla gurur duyuyoruz. 800 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Bu gurur sayesinde büyük bir satranç şölenine imza atıyoruz\" dedi.

TSF tarafından Antalya\'nın Kemer ilçesine bağlı Beldibi mahallesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası başladı. 2 bin 810 sporcunun yanında hakemler, antrenörler ve velilerle birlikte yaklaşık 7 bin kişi organizasyon için Kemer\'e geldi. Şampiyonada küçüklerde 7- 12, yıldızlar da 13- 18 yaş arasında, emektarlar ise kendi aralarında mücadele ediyor. İsviçre sistemine ve eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için çaba sarf ediyor.

\'800 BİNİN ÜZERİNDE LİSANSLI SPORCUMUZ VAR\'

TSF Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonaya 81 ilden sporcuların katıldığını söyledi. Şampiyonanın Türkiye\'nin en büyük satranç organizasyonu olduğunu belirten Tulay, karne alan öğrencilerin satranç için biraraya geldiğini belirtti. Şampiyonaya katılan sporcuların aileleriyle birlikte organizasyona yaklaşık 7 bin kişinin geldiğine değinen Tulay, \"Federasyondaki lisanslı sporcu sayımızla gurur duyuyoruz. 800 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Bu gurur sayesinde büyük bir satranç şölenine imza atıyoruz\" dedi.

\'ALT YAPIDA ÇOK İYİYİZ\'

Satrançta Türkiye\'nin dünyadaki konumunu da değerlendiren Tulay, \"Türkiye\'nin dünya satrancındaki yeri gittikçe büyüyor. Zaten alt yapıda çok iyiyiz. Milli takım seviyesinde de çok iyi durumdayız. Geçen sene Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de yapılan Satranç Olimpiyatları\'nda 6\'ncı olduk. Hemen arkasından Rusya\'da yapılan Dünya Takımlar Turnuvası\'nda 5\'inci olduk. Artık dünyada biz de söz sahibiyiz\" diye konuştu.

Şampiyona açılışı öncesi The Land of Legends gösteri ekibi şov yaptı. Şampiyona 26 Ocak\'taki ödül töreniyle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şampiyona afişi detay

- Şov grubu detaylar

- Satranç masası detay

- Sporcuların ve velilerin salona girişi

- Gülkız Tulay\'ın ilk hamleyi yapması

- Satrançtan detay

- TSF Başkanı Gülkız Tulay açıklama

- Şampiyonanın startının verilmesi

- TSF Başkanı Gülkız Tulay açıklama

- Salondan genel detay

- Müsabakalardan detaylar

(FOTOĞRAFLI)