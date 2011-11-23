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TSE'ye baskın:19 kişi gözaltında!

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Deney Laboratuvarları Merkezi Başkanı Mehmet H'nin...

23 Kasım 2011 02:00

T24 - Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Deney Laboratuvarları Merkezi Başkanı Mehmet H'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi, para karşılığı belge düzenlendiği iddiasına ilişkin gözaltına alındı. 

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'ne bağlı Çayırova ilçesindeki TSE'de görev yapan bazı kişilerin para karşılığında belge düzenledikleri yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. 

4 aylık çalışmanın ardından TSE'ye ve İstanbul ile Kocaeli'nde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, TSE Deney Laboratuvarları Merkezi Başkanı Mehmet H. ve bazı TSE çalışanlarının da aralarında bulunduğu 19 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda bazı evrak ve dijital malzemeler ele geçirilirken, çok sayıda dokümana da incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.



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