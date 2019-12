-TSE'DEN OKUL ALIŞVERİŞİ UYARISI ANKARA (A.A) -17.09.2010- Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, eğitim-öğretim yılı açılışına geri sayımın başladığı bugünlerde velileri, kırtasiye ürünlerinde dikkat etmeleri gereken standartlar konusunda uyardı. Büyükhelvacıgil, çocukların sağlığı ve güvenliği için kalitesiz, ucuz, markasız kırtasiye malzemelerinden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Okul alışverişlerinin mali yükünün yüksek olabildiğini, bu nedenle velilerin daha ekonomik ve ucuz ürünlere yönelebildiğini kaydeden Büyükhelvacıgil, ''Piyasada merdiven altı üretim yapan firmanın malzemeleri çok ucuza satılıyor. Ayrıca düşük kaliteli uzakdoğu ürünleri de çok ucuz fiyatlara satılıyor. Ucuz diye bu ürünlere yönelinmesin. Evet fiyat önemli ama burada söz konusu olan yavrularımız'' diye konuştu. Kalitesiz ürünlerin hem çocukların sağlığı hem de ürünlerin uzun süreli kullanımları açısından risk taşıdığını ifade eden Büyükhelvacıgil, ailelere, üreticisi bilinmeyen hiçbir ürünü satın almamalarını önerdi. -KIRTASİYE MALZEMELERİNİN STANDARTLARI- TSE'nin standartlarına göre, okul araç ve gereçleri ile kırtasiye malzemeleri alırken dikkat edilmesi gereken unsurlar şöyle belirlendi: - Defter: Defterler düzgün olmalı, kapak ve kağıtlarda leke, delik ve buruşukluk olmamalı. Defter sayfası üzerindeki satır çizgileri 7,5 milimetre aralıklarla çizilmiş olmalı, satır sayısı A5 boyutundaki defterlerde 25, A4 boyutundaki defterlerde ise 36 olmalı. Kareli defterlerde yatay ve dikey çizgiler defter kenarlarına paralel ve birbirine dik, bütün sayfayı dolduracak şekilde basılmış ve her karenin kenar uzunluğu 5 milimetre olmalı. Defterlerin üzerine okunaklı olarak ve silinmeyecek şekilde ön yüzüne 'Okul Defteri' arka kapağın dış yüzüne ise imalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adı ve adresi veya varsa tescilli markası, bu standardın işareti ve numarası, defterin sınıfı, tipi, türü ve cinsi, defterdeki yaprak sayısı basılmalı. -SİLGİ, KAĞIDI FAZLA YIPRATMADAN SİLMELİ- - Silgi: Silgilerin her yeri aynı kalitede, temiz, düzgün olmalı, üzerinde herhangi bir yarık, kesik, delik, oyuk gibi yüzey kusurları bulunmamalı ve kenarları pürüzsüz olmalı. Her sınıf, tip, türdeki silgiler kağıt üzerindeki kurşun kalem, mürekkep, tükenmez ve makine yazısını iz bırakmadan ve kağıdı fazla yıpratmadan silmeli ve kağıt üzerinde kendi malzemesinden meydana gelmiş leke bırakmamalı.