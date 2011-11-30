-TSE'den medyaya eleştiri ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Hulusi Şentürk, İstanbul polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 kurum personelinin gözaltına alındığı haberi tüm basın yayın organlarında yer almasına rağmen, bu kişilerin tamamının savcılıkça salıverilmesinin hiçbir basın yayın organında yer almadığını bildirdi. Şentürk, İstanbul polisinin yaptığı operasyon sonucu, 23 Kasım'da gözaltına alınan 6 kurum personelinin, 25 Kasım'da serbest bırakıldığı olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. TSE yönetimi olarak soruşturma sürecini dikkatle takip ettiklerini aktaran Şentürk, süreç sonunda adaletin yerini bulacağından şüphe duymadıklarını vurguladı. Soruşturmanın selameti açısından bu konuda daha fazla açıklamada bulunmanın doğru olmayacağına işaret eden Şentürk, şunları kaydetti: ''Ancak bazı haber ve yorumlardaki çarpıklıklar konusunda bilgilendirme zarureti oluşmuştur. Bu süreçte birçok basın yayın organında soruşturmaya ilişkin çıkan haberlerin neredeyse tamamında gözaltına alınan 17 kişinin tümünün TSE personeli olduğu yönünde ifadeler yer almıştır. Oysa gözaltına alınan TSE personel sayısı 6'dır. TSE personelinin gözaltına alındığı haberi tüm basın yayın organlarında yer alırken, bu kişilerin tamamının savcılık tarafından salıverilmesi ne yazık ki hiçbir basın yayın organında yer almamıştır. Soruşturma dosyası ile ilgili 'gizlilik kararı' bulunmasına rağmen kimi basın yayın organlarında kaynağı meçhul haberlere yer verilmiştir. 'Masumiyet karinesi'ne aykırı olarak kurumumuz ve kurum personelini suçlu ilan eden yorumlar yapılmaktadır. Milli bir kuruluş olan TSE, ülkemizdeki en büyük yerli belgelendirme kuruluşudur. Yaptığı faaliyetlerle yıllık yüzlerce milyon avroyu bulan uygunluk değerlendirme pazarında ülke kaynaklarının yurt dışına transferine engel olmakta ve aynı zamanda belgelendirme ücretlerinin yükselmesine karşı sigorta görevi görmektedir. TSE'nin kurumsal kimliğinin yıpratılması büyük çoğunluğu yurt dışı kökenli olan rakip kurumların çıkarlarına hizmet edecektir.''