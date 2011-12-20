-TS, TFF'den etik kurul raporunu talep etti TRABZON (A.A) - 20.12.2011 - Trabzonspor Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bir yazı göndererek, etik kurul raporunu talep etti. Kulüp genel sekreteri Hasan Yener imzasıyla bugün TFF'ye gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: ''Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Temmuz 2011 günü başlatılan şike operasyonundan sonra futbolumuz sorunlu günler içine girmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve TFF Statüsü gereği oluşturulan etik kurulu, yapılan disiplin soruşturmasına esas olmak üzere bir rapor hazırlanması istemiyle TFF Yönetim kurulu tarafından görevlendirilmiştir. TFF Etik Kurulu'nun, bu görevini savcılık makamından aldığı dosya ve belgelere dayanarak hazırladığı ve görevini tamamlayarak, raporunu TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu bilinmektedir. Söz konusu operasyonda kulübümüzün, kulüp başkanımızın ve asbaşkanımızın adının geçmesi nedeniyle kulübümüz mağdur durumda bulunmaktadır. TFF Etik Kurulu'nun hazırlamış olduğu ve bugüne kadar gizlilik kararı nedeniyle kulüplerle paylaşılamayan etik kurulu raporunun, gizlilik kararının ortadan kalkmış olması nedeniyle, tarafımıza mümkünse elektronik ortamda veya bir kopyasının acilen gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.''