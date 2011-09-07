-TS şampiyona maçlarını Avni Aker'de oynayacak TRABZON (A.A) - 07.09.2011 - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, Trabzonspor'un Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynayacağını söyledi. Yener, dün UEFA heyetinin Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son kez incelemelerde bulunduğunu belirterek, ''Statla ilgili bir sorun yok. Heyet, Trabzon'dan memnun ayrıldı. Kısa sürede eksikliklerin giderilmesi nedeniyle de ayrıca bize teşekkür ettiler'' dedi. Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yeni sezona hazır olduğunu ifade eden Yener, ''Şampiyonlar Ligi maçlarını da Trabzon'da taraftarımız önünde oynayacağız. İnşallah onlara güzel maçlar izlettireceğiz'' diye konuştu.